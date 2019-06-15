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WBC признала Усика вторым лучшим боксером в истории тяжеловесов

Киев • УНН

 • 15502 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Всемирный боксерский совет (WBC) назвал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на Worldboxingnews.

WBC признала Усика вторым лучшим боксером в истории тяжеловесов

Украинский боксер Александр Усик оказался на втором месте в данном рейтинге. Наш боксер уступил только легендарному американцу Эвандеру Холифилду.

В пятерку лучших также вошли Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия), Дэвид Хэй - 4 место и Тони Беллью - 5-й.

Отметим, уроженец Симферополя удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он объединил все титулы в тяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира.

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