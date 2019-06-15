Усик отказался от четвертого чемпионского пояса

"Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула "IBF" в тяжелом весе и пожелать сегодняшним участникам турнира WBSS всего наилучшего. Таким образом, титул IBF в тяжелом весе перейдет к победителю боя между Табити и Дортикос. Александр благодарит "IBF" за всю поддержку во время его чемпионства в тяжелом весе и тем самым сообщает IBF о том, что в будущем он будет выступать в супертяжелом дивизионе", - говорится в записи Климас.

Отметим, что в ближайшее время пояс IBF разыграют полуфиналисты Всемирной боксерской суперсерии Юньер Дортикос и Эндрю Табити.

Добавим, что дебют Усика в супертяжелом дивизионе должно состояться до конца года.

Как сообщал УНН, WBC признала Усика вторым лучшим боксером в истории тяжеловесов.