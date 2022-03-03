Кличко призвал не оставлять авто у вокзала, иначе их могут даже конфисковать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился с призывом не оставлять авто возле железнодорожного вокзала, ведь оттуда продолжается эвакуация женщин и детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
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"Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда продолжается эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные машины, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улицы рядом - Жилянскую, Саксаганского и другие", - написал мэр.
Кличко добавил, что в дальнейшем такие авто, которые блокируют проезд, могут быть конфискованы на нужды обороны.
"Но военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади авто, блокируют проезд и быструю эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева. Поэтому не оставляйте свои машины там, где они мешают!" - написал городской голова.
Напомним
Укрзализныця постоянно осуществляет железнодорожной рейсы для того, чтобы люди, в первую очередь женщины с детьми, могли добраться к безопасным местам.