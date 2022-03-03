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Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу на захід евакуаційними і закриває продаж квитків на них

Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу на захід евакуаційними і закриває продаж квитків на них

Київ • УНН

 • 136674 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Усі рейси зі сходу в напрямку заходу України відтепер будуть вакуаційними і безплатними. Про це інформують в Укрзалізниці, пише УНН.

Цитата

“Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закриває продаж квитків на них”, - повідомили в УЗ.

Деталі

Так, відтепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:

№1/2 Константинівка - Івано-Франківськ
№3/4 Запоріжжя - Ужгород
№5/6 Маріуполь - Рахів
№7/8 Київ - Чернівці
№15/16 Харків - Рахів
№17/18 Харків - Ужгород
№21/22 Харків - Трускавець
№25/26 Одеса - Рахів
№29/30 Київ - Ужгород
№31/32 Кривий Ріг - Ужгород
№35/36 Одеса – Перемишль
№37/38 Одеса - Ужгород
№41/42 Дніпро - Трускавець
№45/46 Краматорськ - Ужгород
№49/50 Київ - Трускавець
№55/56 Київ - Рахів
№57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп
№77/78 Одеса - Ковель
№81/82 Київ - Ужгород
№85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель
№91/92 Київ - Львів
№95/96 Київ – Рахів
№97/98 Київ - Ковель
№114/113-142/141 Лиман – Львів
№119/120 Запоріжжя - Львів
№129/130 Кременчуг - Ворохта
№149/150 Полтава - Чернівці
№135/136 Одеса - Чернівці
№249/250 Київ - Чернівці
№749/750 Київ - Івано-Франківськ
№ 705 Дарниця - Київ Пас – Львів
№ 715 Дарниця - Київ Пас - Львів
№ 723 Харків – Львів
№ 747 Киів – Тернопіль.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей, зазначають в Укрзалізниці. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

Доповнення

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.

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