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15 марта, 19:03 • 79011 просмотра

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Укрзализныця делает все рейсы с востока на запад эвакуационными и закрывает продажу билетов на них

Киев • УНН

 • 136672 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Все рейсы с востока в направлении запада Украины отныне будут вакуационными и бесплатными. Об этом информируют в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

“Укрзализныця делает все рейсы из востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них”, - сообщили в УЗ.

Детали

Так, отныне пассажиры, которым нужно уехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:

№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
№3/4 Запорожье - Ужгород
№5/6 Мариуполь - Рахов
№7/8 Киев - Черновцы
№15/16 Харьков - Рахов
№17/18 Харьков - Ужгород
№21/22 Харьков - Трускавец
№25/26 Одесса - Рахов
№29/30 Киев - Ужгород
№31/32 Кривой Рог - Ужгород
№35/36 Одесса - Перемышль
№37/38 Киев - Ужгород
№41/42 Днепр - Трускавец
№45/46 Краматорск - Ужгород
№49/50 Киев - Трускавец
№55/56 Киев - Рахов
№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
№77/78 Одесса - Ковель
№81/82 Киев - Ужгород
№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
№91/92 Киев - Львов
№95/96 Киев - Рахов
№97/98 Киев - Ковель
№114/113-142/141 Лиман - Львов
№119/120 Запорожье - Львов
№129/130 Кременчук - Ворохта
№149/150 Полтава - Черновцы
№135/136 Одесса - Черновцы
№249/250 Киев - Черновцы
№749/750 Киев - Ивано-Франковск
№ 705 Дарница - Киев Пасс - Львов
№ 715 Дарница - Киев Пасс - Львов
№ 723 Харьков - Львов
№ 747 Киев - Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей, отмечают в ведомстве. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Дополнение

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.

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