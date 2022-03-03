Кличко закликав не залишати авто біля вокзалу, інакше їх можуть навіть конфіскувати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся із закликом не залишати авто біля залізничного вокзалу, адже звідти триває евакуація жінок та дітей. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.
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"Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші", - написав мер.
Кличко додав, що в подальшому такі авто, які блокують проїзд, можуть бути конфісковані на потреби оборони.
"Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають!" - написав міський голова.
Нагадаємо
Укрзалізниця постійно здійснює залізничній рейси для того, аби люди, у першу чергу жінки з дітьми, могли дістатися безпечніших місць.