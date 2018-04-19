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Кличко призвал Киевсовет прекратить соглашение с &quot;Киевэнерго&quot; по управлению тепловым хозяйством города

Киев • УНН

 • 3949 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Киевский городской совет на заседании должен принять решение о некоторых вопросах прекращения Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в начале заседания Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра .

Кличко призвал Киевсовет прекратить соглашение с &quot;Киевэнерго&quot; по управлению тепловым хозяйством города

"Я предлагаю немного уменьшить эмоции, поработать конструктивно и эффективно. У нас немало важных решений, которые мы должны принять. Что касается Киевэнерго, мы должны принять решение о некоторых вопросах прекращения Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева ", - отметил Кличко.

Также, по словам городского головы, среди важных вопросов, которые должен принять Киевсовет, - вопрос определения коммунальных предприятий "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" перевозчиками аккредитованных лиц и болельщиков во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов.

"Как вы знаете, город готовится. Такое большое событие Киев и Украина будет принимать впервые. Поэтому мы должны организовать все на высшем уровне ", - отметил Кличко.

Так, по проекту решения, компенсацию за бесплатную перевозку аккредитованных лиц и болельщиков планируется распределить в соотношении: 75% - "Киевпасстранс", 25% - "Киевскому метрополитену".

Вместе с тем, депутаты должны рассмотреть вопрос о поддержке участия коммунального предприятия "Киевпастранс" в проекте "Городской общественный транспорт Украины". Такое участие предлагается реализовать, в частности, через привлечение средств займа Европейского инвестиционного банка.

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