Кличко закликав Київраду припинити угоду з “Київенерго” щодо управління тепловим господарством міста
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Київська міська рада сьогодні на засіданні має ухвалити рішення про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на початку засідання Київради, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.
“Я пропоную трохи зменшити емоції, попрацювати конструктивно і ефективно. У нас чимало важливих рішень, які ми повинні ухвалити. Що стосується Київенерго, ми маємо ухвалити рішення про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва”, — зазначив Кличко.
Також, за словами міського голови, серед важливих питань, які має ухвалити Київрада, — питання визначення комунальних підприємств “Київпастранс” і “Київський метрополітен” перевізниками акредитованих осіб та вболівальників під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів.
“Як ви знаєте, місто готується. Таку велику подію Київ і Україна прийматиме вперше. Тому ми повинні організувати все на найвищому рівні”, — наголосив Кличко.
Так, за проектом рішення, компенсацію за безкоштовне перевезення акредитованих осіб та вболівальників планується розподілити у співвідношенні: 75% — “Київпастрансу”, 25% — “Київському метрополітену”.
Разом з тим, депутати мають розглянути питання про підтримку участі комунального підприємства “Київпастранс” у проекті “Міський громадський транспорт України”. Таку участь пропонується реалізувати, зокрема, через залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку.