Кличко призвал горожан не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света

Цитата

“Напоминаю жителям многоэтажек, ради безопасности, не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК”, — заявил он.

Детали

Он уточнил, что не следует пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.

Дополнение

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил в эфире телемарафона, что украинская столица может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро.