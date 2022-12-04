Кличко призвал горожан не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Жителей Киева просят не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света. Это связано с тем, что могут быть отклонения от графиков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Telegram, пишет УНН.
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“Напоминаю жителям многоэтажек, ради безопасности, не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК”, — заявил он.
Детали
Он уточнил, что не следует пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.
Дополнение
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил в эфире телемарафона, что украинская столица может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро.