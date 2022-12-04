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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Стало відомо, коли Київ може повернутися до планових відключень електроенергії

Стало відомо, коли Київ може повернутися до планових відключень електроенергії

Київ • УНН

 • 1815403 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив в ефірі телемарафону, що українська столиця може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро, інформує УНН.

Цитата

«З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста. Це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні», - наголосив чиновник.

Деталі

За його словами, як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізується. Так, повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує багато часу. 

«Ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення», - підсумував Пантелєєв. 

Доповнення

4 грудня у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки поки не діють.

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