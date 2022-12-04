Стало відомо, коли Київ може повернутися до планових відключень електроенергії

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«З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста. Це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні», - наголосив чиновник.



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За його словами, як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізується. Так, повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує багато часу.

«Ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення», - підсумував Пантелєєв.

Доповнення

4 грудня у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки поки не діють.