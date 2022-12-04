Графіки не діють: у Києві екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, стабілізаційні графіки поки не діють. Про це повідомили на сайті ДТЕК Київські електромережі, передає УНН.
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"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що повернення до планових відключень електроенергії –питання тижнів. Головне, щоб не було нових обстрілів.