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Графики не действуют: в Киеве экстренные отключения света

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, стабилизационные графики пока не действуют. Об этом сообщили на сайте ДТЭК Киевские электросети, передает УНН.

Цитата

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составлены ранее, сейчас не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что возвращение к плановым отключениям электроэнергии – вопрос недель. Главное, чтобы не было новых обстрелов.

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