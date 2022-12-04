Графики не действуют: в Киеве экстренные отключения света

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"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составлены ранее, сейчас не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что возвращение к плановым отключениям электроэнергии – вопрос недель. Главное, чтобы не было новых обстрелов.