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Кличко закликав містян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла

Кличко закликав містян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла

Київ • УНН

 • 701027 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Мешканців Києва просять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла. Це пов’язано з тим, що можуть бути відхилення від графіків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК”, — заявив він.

Він уточнив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.

Доповнення

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив в ефірі телемарафону, що українська столиця може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро.

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