Кличко закликав містян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла

Цитата

“Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК”, — заявив він.

Він уточнив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.

Доповнення

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив в ефірі телемарафону, що українська столиця може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро.