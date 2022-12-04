Кличко закликав містян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Мешканців Києва просять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла. Це пов’язано з тим, що можуть бути відхилення від графіків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Telegram, пише УНН.
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“Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК”, — заявив він.
Він уточнив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.
Доповнення
Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив в ефірі телемарафону, що українська столиця може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро.