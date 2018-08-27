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Кличко открыл движение по обновленной улице Леонтовича

Киев • УНН

 • 5012 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко открыл движение по обновленной улице Леонтовича. Капитальный ремонт там продолжался три недели. По словам мэра, на этой улице вместо асфальта использовали новый улучшенный материал - полимерасфальтобетон. Он более долговечен. Также на Леонтовича обустроили специальные парковочные «карманы».

Кличко открыл движение по обновленной улице Леонтовича

"Здесь расширили тротуар до уровня полосы для парковки. Благодаря этому пешехода, который собирается перейти дорогу, лучше видно. Его закрывают припаркованные автомобили. Также благодаря сужению на перекрестке проезжей части снижается скорость автомобилей и, что немаловажно, водители не смогут парковаться прямо на перекрестке, - подчеркнул Кличко. - Скоро вступает в действие закон о парковке. И, например, здесь, на Леонтовича упорядочена зона для парковки автомобильного транспорта. Предусмотрены места для парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями. Это и есть европейский стандарт дорог. И такие дороги должны быть везде в столице ", - отметил Кличко.

Также он отметил, что на переходах на Леонтовича устроено тактильную плитку, вдоль улицы оборудованы велополосы. Также полностью обновлена ​​система освещения, устроены новые газоны. С целью упорядочения хаотического парковки установлено 300 антипаркувальних столбиков из нержавеющей стали.

Также мэр проверил, как сделали капитальный ремонт улицы Ярославов Вал. Там работы длились чуть больше двух месяцев.

"Здесь тоже обустроили новые тротуары и заменили бордюры, также отремонтировали смотровые колодцы, которые находились в ужасном состоянии. Асфальтовое покрытие полностью заменили на более современное и более практичное, отметил мэр. - Как вы видите, мы перешли на совершенно новое качество ремонта дорог. Они становятся более безопасными, комфортными как для водителей, так и для пешеходов ", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве в этом году капитально отремонтировано несколько основных магистралей на въездах в город. Также сделали капитальный ремонт на крупных транспортных артериях и некоторых центральных улицах столицы. Как отметил Кличко, все ремонтные работы в городе продолжаются согласно графику.

Он напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали 502 километра дорог и проездов. И как минимум 300 километров будет обновлен в этом году.

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