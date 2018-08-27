Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10395 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 22742 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 38417 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51172 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84994 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67991 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79895 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94352 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87506 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181150 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9м/с
52%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 12287 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 8638 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10254 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8016 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 7856 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 38425 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181153 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336654 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270538 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1934 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3528 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51176 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19011 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24139 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича

Київ • УНН

 • 5012 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича. Капітальний ремонт там тривав три тижні. За словами мера, на цій вулиці замість асфальту використовували новий покращений матеріал — полімерасфальтобетон. Він більш довговічний. Також на Леонтовича облаштували спеціальні паркувальні “кишені”.

Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича

“Тут розширили тротуар до рівня смуги для паркування. Завдяки цьому пішохода, який збирається перейти дорогу, краще видно. Його не закривають припарковані автомобілі. Також завдяки звуженню на перехресті проїжджої частини знижується швидкість автомобілів і, що важливо, водії не зможуть паркуватися прямо на перехресті, — підкреслив Кличко. — Скоро вступає в дію закон про паркування. І, наприклад, тут, на Леонтовича впорядкована зона для паркування автомобільного транспорту. Передбачені місця для паркування автомобілів людей з обмеженими можливостями. Це і є європейський стандарт доріг. І такі дороги мають бути всюди в столиці”, — відзначив Кличко.

Також він зазначив, що на переходах на Леонтовича влаштовано тактильну плитку, вздовж вулиці облаштовано велосмуги. Також повністю оновлено систему освітлення, влаштовано нові газони. З метою впорядкування хаотичного паркування встановлено 300 антипаркувальних стовпчиків з нержавіючої сталі.

Також мер перевірив, як зробили капітальний ремонт вулиці Ярославів Вал. Там роботи тривали трохи більше двох місяців.

“Тут теж облаштували нові тротуари та замінили бордюри, також відремонтували оглядові колодязі, які знаходилися у жахливому стані. Асфальтне покриття повністю замінили на більш сучасне та більш практичне, відзначив мер. — Як ви бачите, ми перейшли на зовсім нову якість ремонту доріг. Вони стають більш безпечними, комфортними як для водіїв, так і для пішоходів”, — заявив Віталій Кличко.

За його словами, у Києві цьогоріч капітально відремонтовано кілька основних магістралей на в’їздах у місто. Також зробили капітальний ремонт на великих транспортних артеріях і деяких центральних вулицях столиці. Як зазначив Кличко, всі ремонтні роботи в місті тривають згідно з графіком.

Він нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували 502 кілометри доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів буде оновлено цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59