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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45747 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121385 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125439 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128228 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета по случаю Дня Государственного флага Украины

Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета по случаю Дня Государственного флага Украины

Киев  •  УНН

 • 11476 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета. Церемония состоялась по случаю Дня Государственного флага Украины, сообщает УНН.

"Украинский флаг - это символ нашего государства, символ что объединяет нас, дает Украинцам силы работать ради изменений и преобразований. - Строить страну, в которой мы мечтаем жить, - сказал Кличко. - Наш флаг - это и оберег, добавляет отваги, когда наши защитники идут с ним в бой, отстаивая независимость и свободу украинского государства", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко поблагодарил ветеранов АТО, которые традиционно пришли на церемонию поднятия флага, за их героический подвиг на Востоке страны. И призвал всех почтить память погибших воинов и Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Мэр столицы также отметил, что для него лично Государственный флаг - это своеобразный оберег.

"Украинский флаг гордо реет не только в каждом городе и поселке нашей страны, но и по всему миру. Когда наши школьники побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены завоевывают золото на международных соревнованиях. И я всегда говорю, что для меня украинский флаг - тоже особый оберег, всегда со мной. Он придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня. Потому что времена такие - что сложнее, чем в ринге!", - сказал Кличко.

Также, по традиции, в День Государственного флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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