Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета по случаю Дня Государственного флага Украины

"Украинский флаг - это символ нашего государства, символ что объединяет нас, дает Украинцам силы работать ради изменений и преобразований. - Строить страну, в которой мы мечтаем жить, - сказал Кличко. - Наш флаг - это и оберег, добавляет отваги, когда наши защитники идут с ним в бой, отстаивая независимость и свободу украинского государства", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко поблагодарил ветеранов АТО, которые традиционно пришли на церемонию поднятия флага, за их героический подвиг на Востоке страны. И призвал всех почтить память погибших воинов и Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Мэр столицы также отметил, что для него лично Государственный флаг - это своеобразный оберег.

"Украинский флаг гордо реет не только в каждом городе и поселке нашей страны, но и по всему миру. Когда наши школьники побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены завоевывают золото на международных соревнованиях. И я всегда говорю, что для меня украинский флаг - тоже особый оберег, всегда со мной. Он придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня. Потому что времена такие - что сложнее, чем в ринге!", - сказал Кличко.

Также, по традиции, в День Государственного флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.