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Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради з нагоди Дня Державного прапора України

Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради з нагоди Дня Державного прапора України

Київ • УНН

 • 11476 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного прапору України, повідомляє УНН

“Український прапор — це символ нашої держави, символ що об’єднує нас, надає українцям сил працювати заради змін і перетворень. — Будувати країну, в якій ми мріємо жити, — сказав Кличко. — Наш прапор — це й оберіг, що додає відваги, коли наші захисники йдуть із ним у бій, відстоюючи незалежність і свободу української держави”, — наголосив мер Києва.

Кличко подякував ветеранам АТО, які традиційно прийшли на церемонію підняття прапору, за їх героїчний подвиг на Сході держави. І закликав усіх вшанувати пам‘ять загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.

Мер столиці також зазначив, що для нього особисто Державний прапор — це своєрідний оберіг.

“Український прапор гордо майорить не тільки у кожному місті і селищі нашої країни, а й по всьому світу. Коли наші школярі перемагають на міжнародних олімпіадах. Коли українські спортсмени завойовують золото на міжнародних змаганнях. І я завжди говорю, що для мене український прапор — теж особливий оберіг, що завжди зі мною. Він надавав мені сил і рішучості перемагати у спорті. Допомагає і сьогодні. Бо часи такі — що складніші, ніж в ринзі!”, — сказав Кличко.

Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.

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