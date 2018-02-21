Кличко: в столице есть резервы, чтобы увеличивать бюджет города

Так, по словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки. Сегодня столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке Президентом. Как отметил Виталий Кличко, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тысяч автомобилей. Если средства от парковки будет получать и город, а не только коммерческие структуры, то за сутки столица будет зарабатывать полтора миллиона гривен. Также немало поступлений в бюджет в Киеве ожидают от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специально оборудованных площадках.

“Например, была с аукциона продана площадка под передвижную торговлю возле метро „Арсенальная“. Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти миллион гривен в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят только по 30 тысяч гривен!”, — отметил мэр столицы.

Также во время коллегии рассмотрели, насколько эффективно в прошлом году каждый район или департамент использовал бюджетные средства. Были сделаны замечания руководителям департамента строительства и архитектуры и департамента транспортной инфраструктуры. Главная претензия — затягивание сроков выполнения работ.

“Те доклады, которые прозвучали — размытые. Нам говорят, что „строим, работаем“. Но киевляне все видят и спрашивают, когда те или иные объекты будут сданы в эксплуатацию. И это дает основания для упреков относительно неэффективного использования денег общины и затягивание в терминах ввода объектов в эксплуатацию”, - подчеркнул Виталий Кличко.

По итогам коллегии приняли резолюцию, в которой определили основные акценты в деятельности департаментов городской администрации на 2018 год. Также мэр столицы отметил, что такие коллегии будут проходить регулярно и состояние выполнения поручений, которые на них формулируются, будет постоянно под контролем.