Кличко: в столице есть резервы, чтобы увеличивать бюджет города
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. У столичной власти есть резервы для того, чтобы увеличить бюджет города. Поэтому каждый руководитель района или глава департамента должен работать над возможностями дополнительно наполнять смета Киева. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии, в которой приняли участие заместители председателя КГГА, руководители департаментов городской администрации, коммунальных предприятий и главы столичных районов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.
Так, по словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки. Сегодня столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке Президентом. Как отметил Виталий Кличко, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тысяч автомобилей. Если средства от парковки будет получать и город, а не только коммерческие структуры, то за сутки столица будет зарабатывать полтора миллиона гривен. Также немало поступлений в бюджет в Киеве ожидают от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специально оборудованных площадках.
“Например, была с аукциона продана площадка под передвижную торговлю возле метро „Арсенальная“. Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти миллион гривен в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят только по 30 тысяч гривен!”, — отметил мэр столицы.
Также во время коллегии рассмотрели, насколько эффективно в прошлом году каждый район или департамент использовал бюджетные средства. Были сделаны замечания руководителям департамента строительства и архитектуры и департамента транспортной инфраструктуры. Главная претензия — затягивание сроков выполнения работ.
“Те доклады, которые прозвучали — размытые. Нам говорят, что „строим, работаем“. Но киевляне все видят и спрашивают, когда те или иные объекты будут сданы в эксплуатацию. И это дает основания для упреков относительно неэффективного использования денег общины и затягивание в терминах ввода объектов в эксплуатацию”, - подчеркнул Виталий Кличко.
По итогам коллегии приняли резолюцию, в которой определили основные акценты в деятельности департаментов городской администрации на 2018 год. Также мэр столицы отметил, что такие коллегии будут проходить регулярно и состояние выполнения поручений, которые на них формулируются, будет постоянно под контролем.