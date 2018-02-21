Кличко: у столиці є резерви, щоб збільшувати бюджет міста

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У столичної влади є резерви для того, щоб збільшити бюджет міста. Тому кожен керівник району або очільник департаменту повинен працювати над можливостями додатково наповнювати кошторис Києва. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час колегії, в якій взяли участь заступники голови КМДА, керівники департаментів міської адміністрації, комунальних підприємств і глави столичних районів, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.