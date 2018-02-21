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Кличко: у столиці є резерви, щоб збільшувати бюджет міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У столичної влади є резерви для того, щоб збільшити бюджет міста. Тому кожен керівник району або очільник департаменту повинен працювати над можливостями додатково наповнювати кошторис Києва. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час колегії, в якій взяли участь заступники голови КМДА, керівники департаментів міської адміністрації, комунальних підприємств і глави столичних районів, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Так, за словами мера, місто може отримати значні кошти завдяки ефективному впровадженню системи паркування. Сьогодні столична влада очікує на підписання законопроекту про паркування Президентом. Як відзначив Віталій Кличко, щоночі в столиці на парковках залишають понад 300 тисяч автомобілів. Якщо кошти від паркування буде отримувати і місто, а не тільки комерційні структури, то за добу столиця зароблятиме півтора мільйона гривень. Також чимало надходжень до бюджету в Києві очікують від впорядкування пересувної вуличної торгівлі та впровадження відкритих електронних аукціонів на право займатися такою діяльністю на спеціально облаштованих майданчиках.

“Наприклад, було з аукціону продано майданчик під пересувну торгівлю поблизу метро „Арсенальна“. Одна маленька торговельна точка принесе в бюджет майже мільйон гривень цього року. А поруч розташовані кіоски, які платять лише по 30 тисяч гривень!”, — зазначив мер столиці.

Також під час колегії розглянули, наскільки ефективно минулого року кожен район або департамент використовував бюджетні кошти. Були зроблені зауваження очільникам департаменту будівництва і архітектури та департаменту транспортної інфраструктури. Головна претензія — зволікання з термінами виконання робіт.

“Ті доповіді, які прозвучали, — розмиті. Нам кажуть що “будуємо, працюємо”. Але кияни все бачать і питають, коли ті чи інші об’єкти будуть здані в експлуатацію. І це дає підстави для закидів щодо неефективного використання грошей громади і затягування в термінах введення об’єктів в експлуатацію",- підкреслив Віталій Кличко.

За підсумками колегії ухвалили резолюцію, в якій визначили основні акценти в діяльності департаментів міської адміністрації на 2018-й рік. Також мер столиці відзначив, що такі колегії відбуватимуться регулярно і стан виконання доручень, які на них формулюються, буде постійно під контролем.

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