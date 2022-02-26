Кличко: в Киеве ранены 35 человек, двое из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве по состоянию на утро 26 февраля в результате боевых действий врага ранены 35 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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“Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелки. Ранены по состоянию на 6:00 35 человек, в том числе двое детей”, — рассказал Кличко.
Дополнение
В Киеве на проспекте Победы отбили атаку на воинскую часть.
Кроме того, у станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.
Из-за боев в Киеве на проспекте Победы красная ветка метро сегодня не будет работать.
26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновського, 6 А, произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.