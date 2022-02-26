Кличко: у Києві поранено 35 людей, двоє з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві станом на ранок 26 лютого внаслідок бойових дій ворога поранено 35 людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6:00 35 людей, в тому числі двоє дітей”, — розповів Кличко.
Доповнення
У Києві на проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину.
Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.
Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні не працюватиме.
26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.