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Кличко: у Києві поранено 35 людей, двоє з них - діти

Кличко: у Києві поранено 35 людей, двоє з них - діти

Київ • УНН

 • 125504 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві станом на ранок 26 лютого внаслідок бойових дій ворога поранено 35 людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6:00 35 людей, в тому числі двоє дітей”, — розповів Кличко.

Доповнення

У Києві на проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину. 

Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.

Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні не працюватиме.

26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського, 6 А, сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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