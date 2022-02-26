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Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: жертв та постраждалих немає

Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: жертв та постраждалих немає

Київ • УНН

 • 458838 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Жертв та постраждалих через потрапляння ворожої ракети в багатоповерховий житловий будинок в Києві немає. Проводиться евакуація. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Цитата

«Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниць техніки.

Доповнення

У Києві на Проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину.

Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.

Додамо

Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні не працюватиме.

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