Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: жертв та постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Жертв та постраждалих через потрапляння ворожої ракети в багатоповерховий житловий будинок в Києві немає. Проводиться евакуація. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Повідомляється, що 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).
Цитата
«Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниць техніки.
Доповнення
У Києві на Проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину.
Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.
Додамо
Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні не працюватиме.