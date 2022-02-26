Попадания вражеской ракеты в жилой дом в Киеве: жертв и пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Жертв и пострадавших из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом в Киеве нет. Проводится эвакуация. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сообщается, что 26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновського 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).
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"Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.
Детали
От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 единиц техники.
Дополнение
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