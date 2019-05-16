Кличко в День вышиванки: уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское

"Хочу поздравить всех с Днем вышиванки! Вижу, многие депутаты присоединились к празднованию праздника - пришли в Киевсовет в вышиванках. Спасибо вам за это! ", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что удивлен количеством людей, одетых в национальные рубашки, которых он увидел по дороге на работу.

"Сегодня утром ехал на работу, столько людей на улицах Киева в вышиванках - красивые и гордые. Так приятно! - сказал Кличко. - Давайте уважать свои традиции, свою культуру, свое - украинское. И демонстрировать, что мы достойны украинцы прежде всего своими делами. Каждый в своей профессии, в том, что он делает на благо Украины, на благо нашего города! С праздником вас! ", - сказал Виталий Кличко.

Сам мэр пришел в Киевсовет тоже в вышиванке. Рубашку с вышивкой белым по белому, по словам Кличко, подарили ему когда-то на Полтавщине.