Кличко у День вишиванки: шануймо свої традиції, свою культуру, своє – українське

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко розпочав засідання Київради з привітання українців з днем вишиванки, передає УНН із посиланням на прес-службу Кличка.

“Хочу привітати всіх з Днем вишиванки! Бачу, багато депутатів приєдналися до відзначення свята - прийшли в Київраду в вишиванках. Дякую вам за це!”, - сказав Кличко.

Мер відзначив, що приємно вражений кількістю людей, вбраних в національні сорочки, яких він побачив дорогою на роботу.

“Сьогодні вранці їхав на роботу, стільки людей на вулицях Києва в вишиванках - красиві і горді. Так приємно! - сказав Кличко. - Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І демонструвати, що ми гідні українці перш за все своїми справами. Кожен в своїй професії, в тому, що він робить на благо України, на благо нашого міста! Зі святом вас!”, - сказав Віталій Кличко.

Сам мер прийшов у Київраду теж у вишиванці. Сорочку з вишивкою білим по білому, за словами Кличка, подарували йому колись на Полтавщині.

Українські Національні Новини

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