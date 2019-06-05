Кличко: столица приобрела 25 быстрых, которые полностью соответствуют требованиям ВОЗ

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Киев закупил 25 новеньких карет скорой помощи, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook .

"Киев продолжает обновлять парк медицинских спецмашина. Еще 25 новеньких быстрых на базе автомобилей Ford и Peugeot днях запустим в работу ", - написал мэр Киева.

По его словам, автомобили оборудованы по всем современным мировым стандартам.

"Быстрые уже полностью оборудованы по стандартам Всемирной организации здравоохранения. 4 авто - уникальные, с оборудованием, позволяющим перевозить недоношенных младенцев и новорожденных с патологиями. На всех новых быстрых установлена система, через средства связи передает в больницу параметры состояния пациента. Также отмечу, что Киев первым в Украине избавился старых советских карет скорой помощи ", - заявил столичный мэр.

Он также подчеркнул, что количество новых автомобилей скорой в Киеве ежегодно растет.

"Мы и дальше увеличиваем количество медицинских спецмашина. Осталось купить еще 30 новых автомобилей - и наш город, первое на постсоветском пространстве, будет отвечать еще одному требованию ВОЗ - одно авто медицинской помощи на 10 000 жителей. А водители киевских быстрых приспосабливаются к новым авто, тренируясь умело ими управлять на специально оборудованном полигоне ", - резюмировал Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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