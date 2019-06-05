Кличко: столиця придбала 25 швидких, які повністю відповідають вимогам ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Київ закупив 25 новеньких карет швидкої допомоги, які відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у соціальній мережі Facebook.
“Київ продовжує оновлювати парк медичних спецавто. Ще 25 новеньких швидких на базі автомобілів Ford та Peugeot днями запустимо в роботу”, — написав мер Києва.
За його словами, автомобілі обладнані за всіма сучасними світовими стандартами.
“Швидкі вже повністю обладнані за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я. 4 авто — унікальні, з обладнанням, що дозволяє перевозити недоношених немовлят та новонароджених з патологіями. На всіх нових швидких встановлена система, що через засоби зв’язку передає в лікарню параметри стану пацієнта. Також відзначу, що Київ першим в Україні позбувся старих радянських карет швидкої допомоги”, — заявив столичний міський голова.
Він також підкреслив, що кількість нових автомобілів швидкої в Києві щороку зростає.
“Ми і далі збільшуємо кількість медичних спецавто. Залишилося купити ще 30 нових автомобілів — і наше місто, перше на пострадянському просторі, відповідатиме ще одній вимозі ВООЗ — одне авто медичної допомоги на 10 тисяч жителів. А водії київських швидких пристосовуються до нових авто, тренуючись вправно ними кермувати на спеціально облаштованому полігоні”, — резюмував Віталій Кличко.