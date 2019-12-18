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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 8042 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 130237 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 135553 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 132408 просмотра

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Кличко стал претендентом на звание "Боксер десятилетия"

Кличко стал претендентом на звание "Боксер десятилетия"

Киев  •  УНН

 • 11504 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), объявила список номинантов на звание "Боксер десятилетия" (2010-2019 годы), передает УНН со ссылкой на микроблог BWAA в Twitter.

В пятерку претендентов попал бывший супертяжеловес Владимир Кличко. Конкуренцию украинцу составили: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд и Сауль Альварес.

Примечательно, что в номинации “Поединок 2019 года” претендует бой украинца Сергея Деревянченко с Геннадием Головкиным.

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Добавим, имя победителя будет названо 17 января следующего года.

Напомним, ранее Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса планеты.

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Украинские Национальные Новости

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