Кличко стал претендентом на звание "Боксер десятилетия"

В пятерку претендентов попал бывший супертяжеловес Владимир Кличко. Конкуренцию украинцу составили: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд и Сауль Альварес.

Примечательно, что в номинации “Поединок 2019 года” претендует бой украинца Сергея Деревянченко с Геннадием Головкиным.

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Добавим, имя победителя будет названо 17 января следующего года.

Напомним, ранее Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса планеты.

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