Кличко стал претендентом на звание "Боксер десятилетия"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), объявила список номинантов на звание "Боксер десятилетия" (2010-2019 годы), передает УНН со ссылкой на микроблог BWAA в Twitter.
В пятерку претендентов попал бывший супертяжеловес Владимир Кличко. Конкуренцию украинцу составили: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд и Сауль Альварес.
Примечательно, что в номинации “Поединок 2019 года” претендует бой украинца Сергея Деревянченко с Геннадием Головкиным.
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Добавим, имя победителя будет названо 17 января следующего года.
Напомним, ранее Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса планеты.
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