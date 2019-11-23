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Боксер Ф'юрі назвав бій з Кличком піком своєї кар'єри

Боксер Ф'юрі назвав бій з Кличком піком своєї кар'єри

Київ • УНН

 • 11331 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу у суперважкому ваговому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі пригадав часи після бою із Володимиром Кличко, повідомляє УНН з посиланням на talksport.com.

За словами Ф'юрі, бій з українцем, який закінчився перемогою британця, став для нього піком кар'єри.

"Коли я став чемпіоном в суперважкій вазі, багато хто намагався виправдати Володимира Кличка. Я не збираюся хвалитися виступами, але це була відмінна ніч для мене. Я переміг великого чемпіона, і це був мій Еверест в боксі. Я переміг 11-річного чинного чемпіона в його власному місті. Це була велика битва в моєму житті", - зізнався британець.

Нагадаємо, що раніше боксер надсилав на адресу Кличка негативні відгуки.

Як повідомляв УНН, Ф'юрі провів дебютну битву в реслінгу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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