Боксер Ф'юрі назвав бій з Кличком піком своєї кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу у суперважкому ваговому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі пригадав часи після бою із Володимиром Кличко, повідомляє УНН з посиланням на talksport.com.
За словами Ф'юрі, бій з українцем, який закінчився перемогою британця, став для нього піком кар'єри.
"Коли я став чемпіоном в суперважкій вазі, багато хто намагався виправдати Володимира Кличка. Я не збираюся хвалитися виступами, але це була відмінна ніч для мене. Я переміг великого чемпіона, і це був мій Еверест в боксі. Я переміг 11-річного чинного чемпіона в його власному місті. Це була велика битва в моєму житті", - зізнався британець.
Нагадаємо, що раніше боксер надсилав на адресу Кличка негативні відгуки.
Як повідомляв УНН, Ф'юрі провів дебютну битву в реслінгу.