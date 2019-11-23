Боксер Фьюри назвал бой с Кличко пиком своей карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весовом дивизионе британец Тайсон Фьюри вспомнил времена после боя с Владимиром Кличко, сообщает УНН со ссылкой на talksport.com.
По словам Фьюри, бой с украинским, который закончился победой британца, стал для него пиком карьеры.
"Когда я стал чемпионом в супертяжелом весе, многие пытались оправдать Владимира Кличко. Я не собираюсь хвастаться выступлениями, но это была отличная ночь для меня. Я победил великого чемпиона, и это был мой Эверест в боксе. Я победил 11-летнего действующего чемпиона в его собственном городе. Это была большая битва в моей жизни ", - признался британец.
Напомним, что ранее боксер посылал на адрес Кличко негативные отзывы.
Как сообщал УНН, Фьюри провел дебютную битву в рестлинге.