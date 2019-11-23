Боксер Фьюри назвал бой с Кличко пиком своей карьеры

По словам Фьюри, бой с украинским, который закончился победой британца, стал для него пиком карьеры.

"Когда я стал чемпионом в супертяжелом весе, многие пытались оправдать Владимира Кличко. Я не собираюсь хвастаться выступлениями, но это была отличная ночь для меня. Я победил великого чемпиона, и это был мой Эверест в боксе. Я победил 11-летнего действующего чемпиона в его собственном городе. Это была большая битва в моей жизни ", - признался британец.

Напомним, что ранее боксер посылал на адрес Кличко негативные отзывы.

Как сообщал УНН, Фьюри провел дебютную битву в рестлинге.