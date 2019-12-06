Кличко назвав ім'я найкращого суперважковаговика планети

“Якщо я буду вибирати з натовпу одну людину, то він повинен бути гідним представником свого виду спорту. Це буде хороший боксер з комбінацією характеристик — атлетичний, з хорошим іміджем, який представляє бокс. Як на мене, Ентоні Джошуа — один з кращих. Давайте не будемо забувати і про Енді Руїса. Ніхто не очікував такого від цього хлопця. Він видав один з кращих виступів в історії. „Хевівейт“ виглядає захоплюючим і це добре. Потрібно, щоб всі ці бійці побилися між собою. Але якщо необхідно вибрати одного, то це Ентоні Джошуа. Я впевнений, що він зможе повернутися”, — наголосив Кличко.

Варто відзначити, що завтра у Саудівській Аравії пройде двобій-реванш Джошуа — Руїс.