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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 11359 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 9479 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 65999 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107797 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140945 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 144960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса планеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В комментарии Вusiness Иnsider бывший чемпион мира Владимир Кличко рассказал, кого считает лучшим боксером “хэвивейта” нынешнего времени, сообщает УНН.

“Если я буду выбирать из толпы одного человека, то он должен быть достойным представителем своего вида спорта. Это будет хороший боксер с комбинацией характеристик — атлетический, с хорошим имиджем, который представляет бокс. Как по мне, Джошуа — один из лучших. Давайте не будем забывать и о Энди Руисе. Никто не ожидал такого от этого парня. Он выдал один из лучших выступлений в истории. „Хэвивейт“ выглядит захватывающим и это хорошо. Нужно, чтобы все эти бойцы подрались между собой. Но если необходимо выбрать одного, то это Джошуа. Я уверен, что он сможет вернуться”, — подчеркнул Кличко.

Стоит отметить, что завтра в Саудовской Аравии пройдет поединок-реванш Джошуа — Руис.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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