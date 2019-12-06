Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса планеты

“Если я буду выбирать из толпы одного человека, то он должен быть достойным представителем своего вида спорта. Это будет хороший боксер с комбинацией характеристик — атлетический, с хорошим имиджем, который представляет бокс. Как по мне, Джошуа — один из лучших. Давайте не будем забывать и о Энди Руисе. Никто не ожидал такого от этого парня. Он выдал один из лучших выступлений в истории. „Хэвивейт“ выглядит захватывающим и это хорошо. Нужно, чтобы все эти бойцы подрались между собой. Но если необходимо выбрать одного, то это Джошуа. Я уверен, что он сможет вернуться”, — подчеркнул Кличко.

Стоит отметить, что завтра в Саудовской Аравии пройдет поединок-реванш Джошуа — Руис.