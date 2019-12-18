Кличко став претендентом на звання "Боксер десятиліття"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA), оголосила список номінантів на звання “Боксер десятиліття” (2010-2019 роки), передає УНН з посиланням на мікроблог BWAA у Twitter.
До п’ятірки претендентів потрапив колишній суперважкоатлет Володимир Кличко. Конкуренцію українцю склали: Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо, Андре Уорд і Сауль Альварес.
Примітно, що в номінації “Поєдинок 2019 року” претендує бій українця Сергія Дерев’янченка із Геннадієм Головкіним.
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Додамо, ім’я переможця буде названо 17 січня наступного року.
Нагадаємо, раніше Кличко назвав ім’я найкращого суперважковаговика планети.
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