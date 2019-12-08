Джошуа поставив перемогу над Кличко вище за виграш у Руїса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа підбив підсумки перемоги в бою-реванші з мексиканцем Енді Руїсом, інформує УНН з посиланням на стрімінгову-платформу DAZN.
Британець відзначив вклад українця Володимира Кличка в повернення собі чемпіонських титулів.
“Поважаю Руїса, як людину, яка перемогла мене в першому бою. Я важко готувався до реваншу. Хочу відзначити допомогу, яку мені надав Володимир Кличко. Він дав мені цінні поради. Я багато чому навчився у нього в поєдинку з ним. Тому бій з Кличко для мене стоїть на першому місці. Цей виграш на другій сходинці по важливості”, — зізнався Джошуа.
Як повідомляв УНН, одноголосне рішення суддів призвело до виграшу Джошуа над Руїсом.