Повернення чотирьох поясів: Джошуа взяв реванш у Руїса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) відбулося боксерське протистояння між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїсом і колишнім володарем даних титулів Ентоні Джошуа, повідомляє кореспондент УНН.
Чинний чемпіон світу зайняв центр рингу та йшов вперед на британського претендента. У четвертому раунді мексиканцю вдалося влучити кількома ударами по обличчю опонента, сколихнувши того. Джеби з лівої та лівий боковий від Джошуа прийшлися в ціль у наступних кількох три хвилинках.
У чемпіонських раундах Руїс був помітно менш рухливим за Джошуа, а британець одного разу потрапив з правої в розсічену брову мексиканця.
Суддівські записки продемонстрували перемогу Джошуа — 118:110, 118:110 і 119:109.
Примітно, що серед уболівальників був присутнім чемпіон світу у середній вазі Сауль Альварес.
Нагадаємо, що у першому бою між бійцями Руїс завдав британцю першої поразки в кар’єрі.
Як повідомляв УНН, різниця у вазі між Руїсом та Джошуа напередодні бою склала більше 20 кг.