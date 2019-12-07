Возвращение четырех поясов: Джошуа взял реванш у Руиса

Действующий чемпион мира занял центр ринга и шел вперед на британского претендента. В четвертом раунде мексиканцу удалось попасть несколькими ударами по лицу оппонента, всколыхнув того. Джебы с левой и левый боковой от Джошуа пришлись в цель в следующих нескольких три минутах.

В чемпионских раундах Руис был заметно менее подвижным по Джошуа, а британец однажды попал с правой в рассеченную бровь мексиканца.

Судейские записки продемонстрировали победу Джошуа — 118:110, 118:110 и 119:109.

Примечательно, что среди болельщиков присутствовал чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес.

Напомним, что в первом бою между бойцами Руис нанес британцу первое поражение в карьере.

Как сообщал УНН, разница в весе между Руисом и Джошуа накануне боя составила более 20 кг.