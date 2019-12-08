Джошуа поставил победу над Кличко выше победы над Руисом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа подвел итоги победы в бою-реванше с мексиканцем Энди Руисом, сообщает УНН со ссылкой на стримминговую-платформу DAZN.
Британец отметил вклад украинца Владимира Кличко в возвращении себе чемпионских титулов.
“Уважаю Руиса, как человека, победившего меня в первом бою. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне предоставил Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него в поединке с ним. Поэтому бой с Кличко для меня стоит на первом месте. Этот выигрыш на второй строчке по важности”, — признался Джошуа.
Как сообщал УНН, единогласное решение судей привело к выигрышу Джошуа над Руисом.