Джошуа поставил победу над Кличко выше победы над Руисом

Британец отметил вклад украинца Владимира Кличко в возвращении себе чемпионских титулов.

“Уважаю Руиса, как человека, победившего меня в первом бою. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне предоставил Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него в поединке с ним. Поэтому бой с Кличко для меня стоит на первом месте. Этот выигрыш на второй строчке по важности”, — признался Джошуа.

Как сообщал УНН, единогласное решение судей привело к выигрышу Джошуа над Руисом.