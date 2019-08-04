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Кличко портит отношения Украины и США ради должности главы КГГА – экс-дипломат Телиженко

Кличко портит отношения Украины и США ради должности главы КГГА – экс-дипломат Телиженко

Киев  •  УНН

 • 19663 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Городской глава Киева Виталий Кличко использовал личные контакты с адвокатом Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, чтобы не потерять власть в украинской столице, считает экс-дипломат, политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко. По его словам, это навредило отношениям Офиса Зеленского и Белого дома. Об этом Андрей Телиженко заявил в интервью сайту "Гордон", комментируя конфликт Офиса президента Украины и городского главы Виталия Кличко, сообщает УНН.

В июле Владимир Зеленский заявил о намерении разделить полномочия главы КГГА и мэра столицы. Кличко на это отреагировал негативно, заявив о лишении Киева самоуправления. Конфликт продолжился после заявления главы Офиса Андрея Богдана о том, что столичный глава уже потерял контроль над городом из-за "смотрящих". А 31 июля Виталий Кличко встретился с экс-мэром Нью-Йорка и личным адвокатом американского президента Руди Джулиани.

По мнению Андрея Телиженко, такая встреча была организована благодаря личным связям Виталия Кличко, чтобы переиграть Офис Владимира Зеленского.

"Кличко пытался такой встречей фактически выбить ситуацию из-под ног у Андрея Богдана. Известно, что существует неоднозначное мнение с американской стороны по поводу Богдана и Игоря Коломойского. Поэтому Кличко таким образом втянул Украину глубже в предвыборный процесс в США, чтобы остаться в должности", – считает экс-дипломат.

Руди Джулиани тоже выгодны такие встречи, рассказал Телиженко. По его словам, личный адвокат Трампа сейчас ищет полезную информацию, касающуюся выборов в США и оппонентов американского президента. Экс-дипломат уточнил, что сейчас в Вашингтоне оппоненты Офиса Зеленского пытаются навязать негативное мнение об Андрее Богдане и Игоре Коломойском.

"Есть такие слухи в Вашингтоне. По моей информации, это все создано оппонентами из предыдущей власти внутри Украины. Цель – попытка подвинуть сильную фигуру Богдана и нивелировать моральную поддержку Игоря Валерьевича Коломойского команде Зеленского. Нужно также понимать, что Коломойский – это топ-бизнесмен, который в свое время помог сохранить Украину. Он не дал захватить Днепропетровскую и Одесскую области, а также поддержал мэра Харькова Геннадия Кернеса в его усилиях сохранить Харьков под контролем Украины", – сказал Телиженко.

Андрей Телиженко резюмировал, что Виталий Кличко таким образом еще глубже втягивает Украину в предвыборный процесс в США.

"Ситуация обостряется из-за таких встреч, как Кличко - Джулиани, а по факту - это попытка привлечь для решения исключительно внутриполитических украинских вопросов американских союзников. Это вредит нам как стране. Возможно, лично Кличко это поможет, но такие методы нанесут урон Украине… Как следствие, он фактически ухудшил отношения Офиса президента Зеленского и администрации президента Дональда Трампа", – добавил политический консультант в США и Канаде.

Экс-дипломат Телиженко советует Офису Владимира Зеленского усиливать дипломатическую команду для налаживания контактов с Дональдом Трампом.

"Недавно был уволен наш посол. Нужно немедленно его заменить сильной кандидатурой, которая сможет правильно выстроить контакты с Белым домом и непосредственно с Трампом… На некоторых встречах мне пытались намекнуть, что американской стороне настоятельно пытаются навязать мнение о токсичности Богдана и Коломойского. Но это все можно и нужно исправить, тем самым не дав навязать нашим союзникам беспочвенные слухи. Для этого нужна профессиональная дипломатическая команда, которая будет работать в этом направлении", – считает Телиженко.

Отметим, что выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2020 года. По разным прогнозам, главными конкурентами на пост хозяина Белого дома являются Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден от Демократической партии.

Украинские Национальные Новости

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