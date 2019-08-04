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Кличко псує відносини України і США заради посади голови КМДА - екс-дипломат Теліженко

Кличко псує відносини України і США заради посади голови КМДА - екс-дипломат Теліженко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко використовував особисті контакти з адвокатом Трампа, екс-мером Нью-Йорка Руді Джуліані, щоб не втратити владу в українській столиці, вважає екс-дипломат, політичний консультант у США і Канаді Андрій Теліженко. За його словами, це зашкодило відносинам Офісу Зеленського і Білого дому. Про це Андрій Теліженко заявив в інтерв'ю сайту "Гордон", коментуючи конфлікт Офісу президента України і міського голови Віталія Кличка, повідомляє УНН.

У липні Володимир Зеленський заявив про намір розділити повноваження глави КМДА і мера столиці. Кличко на це відреагував негативно, заявивши про позбавлення Києва самоврядування. Конфлікт продовжився після заяви глави Офісу Андрія Богдана про те, що столичний голова вже втратив контроль над містом через "смотрящих". А 31 липня Віталій Кличко зустрівся з екс-мером Нью-Йорка і особистим адвокатом американського президента Руді Джуліані.

На думку Андрія Теліженко, така зустріч була організована завдяки особистим зв'язкам Віталія Кличка, щоб переграти Офіс Володимира Зеленського.

"Кличко намагався такою зустріччю фактично вибити ситуацію з-під ніг у Андрія Богдана. Відомо, що існує неоднозначна думка з американської сторони з приводу Богдана та Ігоря Коломойського. Тому Кличко таким чином втягнув Україну глибше в передвиборний процес в США, щоб залишитися на посаді", – вважає екс-дипломат.

Руді Джуліані теж вигідні такі зустрічі, розповів Теліженко. За його словами, особистий адвокат Трампа зараз шукає корисну інформацію, що стосується виборів в США і опонентів американського президента. Екс-дипломат уточнив, що зараз у Вашингтоні опоненти Офісу Зеленського намагаються нав'язати негативну думку про Андрія Богдана та Ігоря Коломойського.

"Є такі чутки у Вашингтоні. За моєю інформацією, це все створено опонентами з попередньої влади всередині України. Мета ¬– спроба посунути сильну фігуру Богдана і нівелювати моральну підтримку Ігоря Валерійовича Коломойського команді Зеленського. Потрібно також розуміти, що Коломойський – це топ-бізнесмен, який свого часу допоміг зберегти Україну. Він не дав захопити Дніпропетровську і Одеську області, а також підтримав мера Харкова Геннадія Кернеса в його зусиллях зберегти Харків під контролем України", – сказав Теліженко.

Андрій Теліженко резюмував, що Віталій Кличко таким чином ще глибше втягує Україну в передвиборний процес у США.

"Ситуація загострюється через такі зустрічі як Кличко - Джуліані, а по факту – це спроба залучити для вирішення виключно внутрішньополітичних українських питань американських союзників. Це шкодить нам як країні. Можливо, особисто Кличко це допоможе, але такі методи завдадуть шкоди Україні... Як наслідок, він фактично погіршив відносини Офісу президента Зеленського і адміністрації президента Дональда Трампа", – додав політичний консультант у США і Канаді.

Екс-дипломат Теліженко радить Офісу Володимира Зеленського посилювати дипломатичну команду для налагодження контактів з Дональдом Трампом.

"Нещодавно був звільнений наш посол. Потрібно негайно його замінити сильною кандидатурою, яка зможе правильно вибудувати контакти з Білим домом і безпосередньо з Трампом... На деяких зустрічах мені намагалися натякнути, що американській стороні наполегливо намагаються нав'язати думку про токсичність Богдана і Коломойського. Але це все можна і потрібно виправити, тим самим не давши нав'язати нашим союзникам безпідставні чутки. Для цього потрібна професійна дипломатична команда, яка буде працювати в цьому напрямку", – вважає Теліженко.

Відзначимо, що вибори президента Сполучених Штатів відбудуться у листопаді 2020 року. За різними прогнозами, головними конкурентами на посаду господаря Білого дому є Дональд Трамп від республіканців і Джо Байден від Демократичної партії.

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