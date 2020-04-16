Кличко прокомментировал ситуацию в шестой больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Городская больница № 6 сегодня не принимает новых пациентов, однако продолжает оказывать помощь пациентам, поступившим ранее. 15 медработников заболело COVID-19. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Относительно информации, которая появилась в СМИ, о якобы закрытии Городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее поступили в срочном порядке. Но новых пациентов сегодня не принимает. Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть медики из шести больниц. 15 медработников. Большинство из них лечится дома, на самоизоляции, под контролем врачей”, — сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что медучреждение продолжает лечить пациентов, в том числе, и с пневмонией.
Напомним, ранее УНН писал, что Киевскую городскую клиническую больницу № 6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавирусной инфекции и сообщил детали инцидента.