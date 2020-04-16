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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2419 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20109 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39315 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 43068 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 61418 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130461 просмотра

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Кличко прокомментировал ситуацию в шестой больнице

Кличко прокомментировал ситуацию в шестой больнице

Киев  •  УНН

 • 15841 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Городская больница № 6 сегодня не принимает новых пациентов, однако продолжает оказывать помощь пациентам, поступившим ранее. 15 медработников заболело COVID-19. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Относительно информации, которая появилась в СМИ, о якобы закрытии Городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее поступили в срочном порядке. Но новых пациентов сегодня не принимает. Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть медики из шести больниц. 15 медработников. Большинство из них лечится дома, на самоизоляции, под контролем врачей”, — сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что медучреждение продолжает лечить пациентов, в том числе, и с пневмонией.

Напомним, ранее УНН писал, что Киевскую городскую клиническую больницу № 6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавирусной инфекции и сообщил детали инцидента.

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