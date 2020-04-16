Кличко прокоментував ситуацію у шостій лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міська лікарня № 6 сьогодні не приймає нових пацієнтів, однак продовжує надавати допомогу пацієнтам, які поступили раніше. 15 медпрацівників захворіло на COVID-19. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Щодо інформації, яка з’явилась в ЗМІ, про нібито закриття Міської лікарні № 6. Медзаклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше поступили в терміновому порядку. Але нових пацієнтів сьогодні не приймає. Так, серед медиків, які захворіли за цей час в столиці, є медики з шостої лікарні. 15 медпрацівників. Більшість з них лікується вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів”, — сказав Віталій Кличко.
Він додав, що медзаклад продовжує лікувати пацієнтів, у тому числі, й з пневмонією.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що Київську міську клінічну лікарню № 6 закрили через раптовий спалах коронавірусної інфекції та повідомив деталі інциденту.