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Кличко пообщался с вкладчиками Войцеховского по поводу содействия в решении проблемной ситуации

Киев • УНН

 • 7309 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с обманутыми инвесторами Войцеховского, которые перекрывали во вторник улицу Крещатик с требованиями легализовать незаконные дома, в которых они приобрели жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

Кличко пообщался с вкладчиками Войцеховского по поводу содействия в решении проблемной ситуации

Мэр отметил, что городская администрация готова оказать содействие в решении проблемных ситуаций по каждому отдельному объекту, чтобы обманутые инвесторы незаконных застроек могли закончить строительство своего жилья.

"Потому что в каждом таком доме - своя проблема. Где-то - неоформленная земля, где-то - не подключены сети, в других - неоплаченная долевое участие, - отметил Кличко. - Я предлагаю вам разработать вместе "дорожную карту" для решения проблем по каждому объекту. Привлеките юристов, которым вы доверяете. С нашей стороны этим вопросом занимается заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, который с вами регулярно общается ", - обратился к обманутых вкладчиков мэр Киева.

В частности Кличко дал поручение профильным заместителям изучить возможность уменьшения финансовой нагрузки на обманутых вкладчиков за подключение к инженерным сетям. Кличко также отметил, что столичная власть неоднократно обращалась и к правительству, и к депутатам Верховной Рады с тем, чтобы решить вопрос обманутых вкладчиков на законодательном уровне.

Также мэр отметил, что для того чтобы аферы не повторялись, необходимо вносить изменения в действующее законодательство. По мнению Кличко, реальными распорядителями объектов должны быть банки. Чтобы все операции по приобретению жилья осуществлялись только через финансовые учреждения, чем будет минимизировано риски потерять инвестиции в жилье.

Также на встрече с обманутыми инвесторами присутствовали главы столичных райгосадминистраций, в районах которых "выросли" незаконные дома Войцеховского. Глав районов Кличко тоже приобщил к решению ситуации с проблемными домами.

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