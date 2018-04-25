Кличко подписал соглашение с IFC по государственно-частного партнерства в секторе здравоохранения

Кличко подчеркнул, что реформирование сферы здравоохранения является приоритетом для городских властей.

"И мы делаем все, чтобы столичная медицина соответствовала европейскому уровню. Киевляне должны получать качественную и своевременную медпомощь, а медики - иметь надлежащие условия работы и достойную оплату труда ", - сказал городской голова.

Кличко отметил, что власти Киева ежегодно увеличивает расходы на финансирование медицинской сферы Киева и в этом году они составляют 9100000000 грн.

Кличко также напомнил, что в прошлом году в столице капитально отремонтировали ряд помещений в 8 медицинских заведениях Киева. Кроме того, закуплено современное диагностическое оборудование и проведены ремонты на сумму 1100000000 грн.

"Капитальные ремонты медицинских учреждений мы продолжаем в этом году. В наших планах также - строительство новых учреждений здравоохранения. В частности, речь идет о больнице на Троещине. Начато и проектирование больницы скорой помощи на правом берегу. Она будет создана на базе реконструированного здания Киевской городской клинической больницы №6 в Соломенском районе ", - добавил мэр.

В то же время, подчеркнул он, существует потребность также и в увеличении функциональности нескольких других больниц столицы, поскольку некоторые учреждения медицины не соответствуют требованиям современности.

"Поэтому столичная власть заинтересована в реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения столицы. И в этом вопросе мы рассчитываем на помощь Международной финансовой корпорации (IFC) ", - сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Корпорация входит в Группу Всемирного банка и предлагает инвестиционные решения и выступает консультантом для развития частного предпринимательства.

"Поэтому сегодня мы подписываем соглашение с руководителем регионального представительства IFC Джейсоном Бреттом Пеллмаром по государственно-частного партнерства в столице Украины. В частности, IFC поможет КГГА структурировать и провести тендер на реализацию государственно-частного партнерства в медицине. Это первый проект в Украине. Он предполагает объединение нескольких устаревших столичных больниц в новый медучреждение ", - отметил Виталий Кличко.

Предлагается построить один новый современный медучреждение. Частный партнер в этом случае будет отвечать за разработку дизайна, строительство, оснащение, текущую эксплуатацию и потенциально клинические услуги заведения.

В свою очередь руководитель регионального представительства Международной финансовой корпорации Джейсон Бретт Пеллмар заметил, что IFC проверит насколько три различные модели государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, которые существуют в Европе, могут быть адаптированы к условиям Украины. По его словам, впоследствии будет организован круглый стол со специализированными компаниями, во время которого будут изучены конкретные практические примеры из международного опыта. При этом Пеллмар добавил, что после того, как город выберет конкретную модель, Корпорация подготовит полное технико-экономическое обоснование, а также поможет городу подготовить и провести прозрачный тендер.