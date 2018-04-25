Кличко підписав угоду з IFC щодо державно-приватного партнерства в секторі охорони здоров’я

Кличко наголосив, що реформування сфери охорони здоров’я є пріоритетом для міської влади.

“І ми робимо все, щоб столична медицина відповідала європейському рівню. Кияни повинні отримувати якісну та вчасну меддопомогу, а медики — мати належні умови роботи та гідну оплату праці”, — сказав міський голова.

Кличко зауважив, що влада Києва щорічно збільшує видатки на фінансування медичної сфери Києва і цьогоріч вони становлять 9,1 млрд грн.

Кличко також нагадав, що минулого року в столиці капітально відремонтували низку приміщень у 8 медичних закладах Києва. Крім того, закуплено сучасне діагностичне обладнання та проведені ремонти на суму 1,1 млрд грн.

“Капітальні ремонти медичних закладів ми продовжуємо і цього року. В наших планах також — будівництво нових закладів охорони здоров’я. Зокрема, йдеться про лікарню на Троєщині. Розпочато і проектування лікарні швидкої допомоги на правому березі. Вона буде створена на базі реконструйованого приміщення Київської міської клінічної лікарні №6 у Солом’янському районі”, — додав міський голова.

Водночас, підкреслив він, існує потреба також і у збільшенні функціональності кількох інших лікарень столиці, оскільки деякі заклади медицини не відповідають вимогам сучасності.

“Тому столична влада зацікавлена у реалізації проектів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я столиці. І в цьому питанні ми розраховуємо на допомогу Міжнародної фінансової корпорації (IFC)”, — сказав Віталій Кличко.

Мер зауважив, що Корпорація входить до Групи Світового банку і пропонує інвестиційні рішення та виступає консультантом для розвитку приватного підприємництва.

“Тож сьогодні ми підписуємо угоду з керівником регіонального представництва IFC Джейсоном Бреттом Пеллмаром щодо державно-приватного партнерства в столиці України. Зокрема, IFC допоможе КМДА структурувати та провести тендер на реалізацію державно-приватного партнерства в медицині. Це перший такий проект в Україні. Він передбачає об’єднання кількох застарілих столичних лікарень у новий медзаклад”, — наголосив Віталій Кличко.

Пропонується побудувати один новий сучасний медзаклад. Приватний партнер в цьому випадку відповідатиме за розробку дизайну, будівництво, оснащення, поточну експлуатацію та потенційно-клінічні послуги закладу.

В свою чергу керівник регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації Джейсон Бретт Пеллмар зауважив, що IFC перевірить наскільки три різні моделі державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я, які існують в Європі, можуть бути адаптовані до умов України. За його словами, згодом буде організований круглий стіл зі спеціалізованими компаніями, під час якого будуть вивчені конкретні практичні приклади з міжнародного досвіду. При цьому Пеллмар додав, що після того, як місто обере конкретну модель, Корпорація підготує повне техніко-економічне обґрунтування, а також допоможе місту підготувати та провести прозорий тендер.