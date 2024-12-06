Кличко объяснил, почему в Киеве ограничивают движение мостами во время тревог
Киев • УНН
Решение об остановке общественного транспорта и ограничении движения по мостам во время воздушных тревог принято по рекомендации военных. Это сделано для безопасности киевлян после случаев обстрелов транспорта на юге страны.
Во время воздушных тревог общественный транспорт Киева останавливается согласно рекомендациям военных, это же касается движения через некоторые мосты. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в комментарии "Суспільне", передает УНН.
Детали
"Много спекуляций на эту тему. Это решение принял Совет обороны города Киева по рекомендации военных для безопасности жизни людей. На юге страны уже были "прилеты" в общественный транспорт. Что касается мостов, то это требования исключительно военных", - сказал Кличко.
Напомним
Киевский городской совет отклонил петицию о разрешении движения автотранспорта с левого на правый берег во время тревог. Решение об ограничении движения принимает исключительно командование обороны Киева и может быть изменено только по рекомендации ГСЧС.