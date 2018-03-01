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Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

Киев  •  УНН

 • 8154 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы.

"Сегодня в первый день весны Киев заметает снегом. Город, в буквальном смысле, борется со стихией. С ночи уже выпало до 20 см осадков! Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно нарушился, но транспорт работает", - сказал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сверхсложных погодных условиях и все действия держит на контроле.

По словам Кличко, более 670 единиц техники - коммунальной и подрядчиков - работают на улицах города с ночи.

"Но, отмечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада", - подчеркнул он.

Кличко отметил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить учения, а детсадам рекомендовали тоже приостановить работу на эти два дня.

"Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы", - сказал мэр.

Кроме того, столичные власти, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра, обратилась с просьбой к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города.

По словам Кличко, также жесткое требование к балансодержателям - убирать территории, закрепленные за ними. Киевский городской голова подчеркнул, что некоторые депутаты Киевсовета уже подключились у себя на округах и помогают райадминистрациям координировать работу по уборке территорий.

"Рекомендую всем депутатам Киевсовета присоединиться и помогать возможными мерами и средствами. Обращаюсь также к неравнодушным киевлян! Кто имеет возможность, помогайте дворникам и коммунальщикам. Выходите во дворы и на уборку тротуаров возле ваших домов. Инвентарь можно получить в эксплуатационных компаниях ваших районов", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз обратился к автоводителям не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом.

"А те, кто уехал, не паркуйте авто на обочинах дорог - не усложняйте работу снегоуборочной техники и движение по городу", - добавил Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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