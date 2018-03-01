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Кличко наказав київським депутатам їхати розчищати сніг

Кличко наказав київським депутатам їхати розчищати сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко призупинив сесію і у зв'язку з екстремальними погодними умовами розпорядився, щоб депутати роз'їхалися по районах і організували роботи по прибиранню снігу, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

“Сьогодні в перший день весни Київ замітає снігом. Місто, в буквальному сенсі, бореться зі стихією. З ночі вже випало до 20 см опадів! Але при цьому зранку практично весь комунальний транспорт вийшов на маршрути, графік руху, звичайно порушився, але транспорт працює”, — сказав В.Кличко.

Мер Києва наголосив, що столична влада завчасно розробила алгоритм роботи всіх комунальних служб у надскладних погодних умовах і всі дії тримає на контролі.

За словами Кличка, понад 670 одиниць техніки — комунальної і підрядників — працюють на вулицях міста з ночі.

“Але, відзначу, поки тривають інтенсивні опади, швидко прибрати сніг з доріг та тротуарів вкрай складно. За технологією, активна робота техніки і комунальних працівників починається після закінчення снігопаду”, — підкреслив він.

Кличко наголосив, що школи столиці отримали розпорядження в п’ятницю і робочу суботу скасувати навчання, а дитсадкам рекомендували теж призупинити роботу на ці два дні.

“Ми звертаємося до всіх організацій Києва оголосити сьогодні короткий робочий день. Щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру столиці”, — сказав мер.

Крім того, столична влада, оскільки погодні умови, за прогнозами, не покращаться до завтра, звернулася з проханням до Міноборони та МВС для залучення особового складу в прибиранні вулиць міста.

За словами Кличка, є також жорстка вимога до балансоутримувачів — прибирати території, закріплені за ними. Київський міський голова підкреслив, що деякі депутати Київради вже підключилися в себе на округах і допомагають райадміністраціям координувати роботу з прибирання територій.

“Рекомендую всім депутатам Київради долучитися і допомагати можливими заходами і засобами. Звертаюся також до небайдужих киян! Хто має можливість, допомагайте двірникам та комунальникам. Виходьте у двори та на прибирання тротуарів біля ваших будинків. Інвентар можна отримати в експлуатаційних компаніях ваших районів”, — наголосив Кличко.

Мер Києва також вкотре звернувся до автоводіїв не виїжджати в місто без гострої потреби та користуватися комунальним транспортом. “А ті, хто виїхав, не паркуйте авто на узбіччях доріг — не ускладнюйте роботу снігоприбиральної техніки та рух містом”, — додав Віталій Кличко.

Українські Національні Новини

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