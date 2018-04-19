Кличко: мы остановили строительство гостиницы на Андреевском спуске

"Документы на строительство инвестор получал в 2006 году. Мы знаем, как тогда выдавались разрешения. Наша задача - сохранить исторический облик Киева. И сегодня это строительство на Андреевском спуске - проблема. И для городской власти, и для вида нашего города, и для общественности ", - отметил Кличко.

По словам мэра, инвестор должен внести правки в свой проект, скорректировать его. Также инвестор должен привести проект в соответствие со всеми нормами и правилами строительства.

"После этого проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На нее мы пригласим специалистов, представителей общественности. И все это будет происходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания ", - отметил Виталий Кличко.

В частности инвестору вменяют нарушение в соблюдении разрешенной этажности здания в этой местности. Кроме того, по мнению общественных активистов, арендатор нарушил требования земельного законодательства и нарушил сроки застройки.