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Кличко: мы остановили строительство гостиницы на Андреевском спуске

Киев • УНН

 • 4657 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Столичные власти остановила скандальное строительство нового отеля на Андреевском спуске, чтобы там не явился очередной «монстр». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на сессии городского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра .

Кличко: мы остановили строительство гостиницы на Андреевском спуске

"Документы на строительство инвестор получал в 2006 году. Мы знаем, как тогда выдавались разрешения. Наша задача - сохранить исторический облик Киева. И сегодня это строительство на Андреевском спуске - проблема. И для городской власти, и для вида нашего города, и для общественности ", - отметил Кличко.

По словам мэра, инвестор должен внести правки в свой проект, скорректировать его. Также инвестор должен привести проект в соответствие со всеми нормами и правилами строительства.

"После этого проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На нее мы пригласим специалистов, представителей общественности. И все это будет происходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания ", - отметил Виталий Кличко.

В частности инвестору вменяют нарушение в соблюдении разрешенной этажности здания в этой местности. Кроме того, по мнению общественных активистов, арендатор нарушил требования земельного законодательства и нарушил сроки застройки.

Украинские Национальные Новости

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