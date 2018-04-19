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Кличко: ми зупинили будівництво готелю на Андріївському узвозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Столична влада зупинила скандальне будівництво нового готелю на Андріївському узвозі, аби там не з’явився черговий “монстр”. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії міської ради, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Кличко: ми зупинили будівництво готелю на Андріївському узвозі

“Документи на будівництво інвестор отримував у 2006 році. Ми знаємо, як тоді видавалися дозволи. Наше завдання — зберегти історичне обличчя Києва. І сьогодні це будівництво на Андріївському узвозі — проблема. І для міської влади, і для вигляду нашого міста, і для громадськості”, — відзначив Кличко.

За словами мера, інвестор має внести правки у свій проект, скоригувати його. Також інвестор повинен привести проект у відповідність до усіх норм і правил будівництва.

“Після цього проект має розглянути Містобудівна рада. На неї ми запросимо фахівців, представників громадськості. І все це буде відбуватися у відкритому режимі. Тільки після цього ми ухвалимо рішення щодо перспектив цієї будівлі”, — наголосив Віталій Кличко.

Зокрема інвестору закидають порушення у дотриманні дозволеної поверховості будівлі в цій місцевості. Крім того, на думку громадських активістів, орендар порушив вимоги земельного законодавства та порушив строки забудови.

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