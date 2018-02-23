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Кличко: мы должны наилучшим образом презентовать Киев во время финала Лиги чемпионов УЕФА

Кличко: мы должны наилучшим образом презентовать Киев во время финала Лиги чемпионов УЕФА

Киев  •  УНН

 • 7705 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Киев должен на самом высоком уровне организовать финал Лиги чемпионов УЕФА в мае и продемонстрировать способность города проводить мероприятия такого уровня. Об этом мэр Виталий Кличко заявил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА.

“Мы должны представить Киев лучшим образом. Чтобы все гости, которые к нам приедут, захотели вернуться в наш город снова, рассказывали о нем в своих странах”, — сказал Кличко.

Он напомнил, что финал Лиги чемпионов состоится уже через три месяца. Поэтому город активно готовится к его проведению.

“Финал Лиги чемпионов УЕФА наш город будет принимать впервые. И мы должны все сделать на высшем уровне и безупречно. Для этого наша команда должна отработать профессионально и слаженно”, - подчеркнул мэр и добавил, что опыт проведения "Евровидения“ в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне. Поэтому у столицы есть возможность в мае доказать это еще раз.

Кличко обратил внимание членов оргкомитета, что запланированные мероприятия должны быть осуществлены своевременно, ответственно и качественно. А также поручил руководителям всех структурных подразделений, задействованных в подготовке чемпионатов, безотлагательно определить слабые места и проблемы, на которых следует сосредоточиться.

Главы райгосадминистраций должны позаботиться о благоустройстве и чистоте территорий в районах столицы, им подчинены.

“Буду проверять лично и без предупреждений”, — подчеркнул мэр.

“Также город должен надлежащим образом обеспечить комфортное и безопасное транспортное обслуживание гостей. Вся логистика должна быть продумана до мельчайших деталей”, — отметил Кличко.

Чтобы праздник был комфортным не только для гостей столицы, но и для киевлян, мэр обратил внимание на необходимости заблаговременно информировать жителей города о запланированных событиях, возможных перекрытиях дорог и изменении движения транспорта.

Также Виталий Кличко отметил, что столичные власти должны позаботиться о комфорте людей с ограниченными возможностями, которые захотят посетить мероприятия. Поэтому на локациях публичного просмотра матчей должны быть оборудованы специальные зоны для таких болельщиков, а социальные службы должны обеспечить людей с особыми потребностями специальным транспортом.

Следующее заседание оргкомитета мэр столицы поручил провести в середине марта.

“А заместителям председателя КГГА поручаю с марта перейти на режим проведения еженедельных оперативных совещаний, где четко контролировать выполнение планов и мероприятий по подготовке к финалу Лиги Чемпионов”, — отметил мэр Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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